الأردن: إطلاق صفارات الإنذار بعد التعرض لاختراق بصواريخ من إيران

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9 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله إنه تم إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل من قبل مديرية الأمن العام، عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران.

وأكد المتحدث أنه جرى التعامل مع الصواريخ والتصدي لها.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن “القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد قد تتعرض له المملكة، وتسخير جميع جهودها للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)