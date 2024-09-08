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الأردن: مطلق النار الذي قتل ثلاثة إسرائيليين على الحدود أردني

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار الذي قتل ثلاثة إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية يوم الأحد أردني.

وأكدت أن “مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة”.

كما أكدت الوزارة أن “النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة”.

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