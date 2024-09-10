الأردنيون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية على خلفية وضع اقتصادي صعب والحرب في غزة

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يدلي الاردنيون بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات برلمانية على خلفية غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل السكان.

ودُعي أكثر من خمسة ملايين أردني للتصويت في انتخابات تجرى وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني/يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها في الساعة 4:00 ت غ، وبلغت نسبة الإقتراع 11,05 بالمئة حتى قرابة الساعة 09:40 ت غ.

– “إقليم ملتهب” –

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للصحافيين عقب إدلائه بصوته “نأمل أن يكون التصويت مرتفعا ويليق بهذه المناسبة الوطنية”.

وعبر عن أمله أن لا تتأثر المشاركة ب”الأحداث والتوترات الاقليمية التي يتسبب بها غياب حل الدولتين وهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم (على غزة) والتصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وسلسلة الجرائم المقترفة”.

واضاف الخصاونة “بلدنا يسير دائما بثبات وسط الاعاصير. هذه ليست المرة الاولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لكوننا نعيش في اقليم ملتهب”.

ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد يتحدّر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.

ولعلّ إقدام أردني الأحد على قتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشرا الى ما يسود الرأي العام الأردني.

وقال فايز الديسي (21 عاما) وهو طالب جامعي يدرس الهندسة لوكالة فرانس برس بعد أن أدلى بصوته في منطقة جبل الحسين وسط عمان “أتمنى أن يكون للنائب دور أكبر في المجلس (المقبل) وان يعمل على تغيير الوضع الحالي فيما يتعلق بالشباب والطلاب والمجتمع بشكل عام فالوضع من سيء إلى أسوأ من ناحية فرص العمل البسيطة جدا والرواتب المتدنية”.

واضاف ان “قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد تعاني من مشاكل لذا أتمنى ان يوصل (النائب) صوتنا حول هذه المشاكل وأن يساهم في إيجاد الحلول لها”.

وأظهرت صور التلفزيون الأردني الرسمي توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في عدة مدن.

وينتظر ان تنتهي عملية التصويت عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) من دون أن يكون هناك أي تمديد.

وشهدت شوارع العاصمة عمان في الصباح حركة خفيفة، وخصوصا أن اليوم عطلة بسبب الانتخابات.

وتعلن النتائج الأولية ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 48 ساعة من إغلاق الصناديق.

ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إثر هجوم غير مسبوق للأخيرة على الدولة العبرية، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

ورأى المحلّل السياسي عريب الرنتاوي أن “هناك قطاعا من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة”.

وأوضح أن “قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما الى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد او بأقلية وازنة ذات تأثير كبير”.

ويتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.

كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال.

– “مرحلة حرجة جدا” –

قُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا هم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5,1 ملايين ناخب، من أصل 11,5 مليونا هو عدد سكان الأردن.

وجرت الانتخابات السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليون من أصل 4,6 ملايين مسجل.

وانتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في المملكة، بينما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي نشر 38 مراقبا للإشراف على الانتخابات.

وركّز أغلب المرشحون في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، احدى ركائز الاقتصاد، والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي إن حرب غزة تكبّد القطاع السياحي خسائر تراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهريا.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون عبئا إضافيا على كاهل المملكة المحدودة الموارد، وبسبب وباء كوفيد.

وقالت دلال موسى (69 عاما) وهي مدرسة متقاعدة لفرانس برس “هذه مرحلة حرجة جدا على الوطن العربي بالكامل والأردن والضفة الغربية وغزة خصوصا، لذلك يجب ان نختار الافضل حتى يكون لنا دور في ما يجري حولنا”.

ستر-مح-كط/ب ق