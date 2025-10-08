الأردني عمر ياغي المتحدر من عائلة فلسطينية لاجئة يشيد بـ”قوة” العلم

أشاد عمر ياغي الذي حاز الأربعاء جائزة نوبل في الكيمياء والمولود في الأردن لعائلة فلسطينية لاجئة متواضعة، بـ”قوة” العلم في تقليص الفوارق وعدم المساواة.

وقد مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لياغي والياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني ريتشارد روبسون، لتطويرهم هياكل جزيئية جديدة قادرة على احتجاز الغازات.

وقال ياغي لمؤسسة نوبل “نشأتُ في منزل متواضع جدا، كما تعلمون، كنّا نحو عشرة أشخاص في غرفة صغيرة، نتشاركها مع ماشية كنّا نربيها”.

لم يكن المنزل مزوّدا بالكهرباء ولا بالمياه الجارية، وكانت والدته لا تجيد القراءة ولا الكتابة.

نشأ ياغي في العاصمة الأردنية عمّان حيث وُلد في العام 1965، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، نزولا عند نصائح والده الصارم.

كان ياغي في العاشرة عندما اكتشف الكيمياء للمرة الأولى. تسلّل آنذاك إلى مكتبة مدرسته التي دائما ما كانت مقفلة، واختار كتابا بشكل عشوائي من أحد الرفوف، وعندما فتحه، لفتت انتباهه صور غامضة لكن آسرة، جعلته يتعرّف للمرة الأولى إلى البنى الجزيئية.

وقال “إنها رحلة مذهلة، والعلم يُمكّنك من خوضها. أعني، العلم هو أعظم قوة” تخدم مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الحائز جائزة نوبل أنّ “الأذكياء والموهوبين والمهرة موجودون في كل مكان. علينا التركيز على تحرير إمكاناتهم، وتوفير الفرص لهم”.

نجحت مجموعته البحثية في استخراج الماء من هواء صحراء أريزونا، وهو المكان الذي بدأ فيه المراحل ألولى من مسيرته.

وقال “بدأتُ مسيرتي المهنية المستقلة في جامعة ولاية أريزونا، وكان حلمي أن أنشر مقالا واحدا على الأقل يُقتبس مئة مرة. واليوم، يقول طلابي إن مجموع الاستشهادات بأبحاثنا تخطت 250 ألف مرة”.

وأضاف “يكمن جمال الكيمياء في أنه إذا تعلمتَ التحكّم في المادة على المستوى الذري والجزيئي، فستكون الإمكانات هائلة، وقد فتحنا منجم ذهب بهذه الطريقة، وشهد المجال تطوّرا”.

بفضل عمل الفائزين لعام 2025 ظهرت عشرات الآلاف من الشبكات الجزيئية الجديدة المختلفة القادرة على التقاط ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات، أو حتى فصل الملوثات الدائمة PFAS عن الماء.

