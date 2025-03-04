الأردن باشر عملية إجلاء ألفي طفل من غزة للعلاج في المملكة

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باشر الأردن الثلاثاء عملية إجلاء ألفي طفل من غزة للعلاج في المملكة، كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعهد بها خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الشهر الماضي.

وحطت مروحيتان عسكريتان أردنيتان تحملان طفلين من غزة مبتوري الأطراف ومرافقين من عائلتيهما قبيل ظهر الثلاثاء في مطار ماركا العسكري في عمان، وتبعتهما مروحيتان أخريان تحملان طفلين مصابين بعد الظهر وفق مشاهد بثها تلفزيون “المملكة” الرسمي.

ونقل الأطفال مباشرة من المروحيات إلى سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال وزير الإعلام والإتصال محمد المومني خلال مؤتمر صحافي “قبل قليل بدأ دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين الذين يعانون من أمراض مختلفة تنفيذا للمبادرة التي تحدث عنها الملك في واشنطن”.

وأضاف أن “هذه الدفعة الأولى من مجموعة من الأطفال الغزيين وصلت بالطائرات المروحية الى مطار ماركا العسكري، وهناك مجموعة أخرى ستصل برا خلال فترة قصيرة ان شاء الله”.

ومن المقرر وصول 45 طفلا من غزة الثلاثاء إلى المملكة بعضهم جوا عبر المروحيات، وآخرين بسيارات الإسعاف عبر جسر الملك حسين (اللنبي).

وكان العاهل الأردني قال للرئيس الأميركي في 11 شباط/فبراير إن بلاده مستعدة لاستقبال 2000 طفل مريض من غزة خصوصا مصابين بالسرطان ومن يعانون حالات طبية صعبة للعلاج في المملكة.

وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 111 ألفا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

مح/كط/غ ر