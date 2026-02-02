الأردن لن يسمح بتوجيه ضربة لإيران انطلاقا من أراضيه (وزير الخارجية)

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال إتصال هاتفي الإثنين إن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي أكد لعراقجي أن “الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه”.

وبحث الوزيران “التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني”، حيث أكّد الصفدي “ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لحل الملف، ودعم المملكة كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة”.

من جهته، ثمّن عراقجي “مواقف الأردن وجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واتفق الوزيران على “استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك”.

يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نشر نحو عشر قطع بحرية في الخليج بينها حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، بالتدخل عسكريا ضد إيران.

في ظل هذه الأجواء، قررت إيران الإثنين فتح مسار تفاوضي حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

في كانون الثاني/يناير، واجهت السلطات الإيرانية حركة احتجاج اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت كان البلد لا يزال يرزح تحت تداعيات الحرب مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025.

وسرعان ما اتخذت التحركات منحى سياسيا ورُفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وأسفرت الاضطرابات عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وفق الحصيلة الرسمية، فيما تقول السلطات إن معظم الضحايا من عناصر الأمن أو مدنيون قضوا على أيدي “إرهابيين”.

