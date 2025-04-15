الأردن يحبط مخططات للإخوان المسلمين لشن هجمات في المملكة

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من سليمان لخالدي

عمان (رويترز) – أعلن الأردن يوم الثلاثاء اعتقال 16 شخصا مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.

وذكرت السلطات أن صاروخا واحدا على الأقل كان جاهزا للإطلاق في إطار عملية كانت تحت مراقبة قوات الأمن منذ عام 2021.

وقال مصدر أمني إن المشتبه بهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في البلاد، بينما كان زعيم الخلية التي دربت بعض أعضائها يقيم في لبنان.

وواجهت جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأردن الذي يعيش فيه عدد كبير من السكان الفلسطينيين.

وذكرت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان إن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة.

وقال البيان إن المخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وأُحيل المشتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة.

وقال المحلل الأمني ​​البارز عامر السبايلة لرويترز “نتحدث عن تكتيكات جديدة، صواريخ وطائرات مُسيرة. هذا يعني تغييرا جذريا في طريقة تعامل جماعة الإخوان المسلمين مع الأردن واستهدافها لأمنه”.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعلن اعترافات كاملة للمشتبه بهم، الذين تدرب بعضهم في لبنان.

وأضاف أن الصواريخ التي عُثر عليها في مخبأ سري على أطراف العاصمة كانت تُصنع بمدى يتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات لاستخدامها ضد أهداف داخل المملكة.

وذكر مصدر أمني أنه عُثر على عشرات الصواريخ.

وأعلن الأردن العام الماضي إحباط محاولات تهريب أسلحة من قبل متسللين مرتبطين بجماعات مدعومة من إيران في سوريا وجماعات فلسطينية متمركزة في لبنان.

وقال مسؤولون في الأردن إن بعض هذه الأسلحة كانت متجهة إلى الضفة الغربية المحتلة، وإنهم اعتقلوا عددا من الأردنيين المرتبطين بمسلحين فلسطينيين.

وقال مسؤولون أمنيون إن الوقائع على صلة بالإرهاب استنادا إلى كميات المتفجرات التي عُثر عليها.

وقالوا إن المخططات مرتبطة بالجهود السرية لإيران وحلفائها لتجنيد عملاء لتنفيذ أعمال تخريب داخل المملكة لزعزعة استقرار أحد حلفاء واشنطن في المنطقة.

ويوجد في الأردن أكثر من 3500 جندي أمريكي متمركزين في عدة قواعد، ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، أصبحت المملكة مستهدفة بشكل متزايد من قبل الجماعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق المجاورتين.