الأردن يحبط مخططات للمساس بالأمن الوطني ومصدر يقول إن المشتبه بهم على صلة بحماس

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عمان (رويترز) – أعلن الأردن يوم الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.

وذكرت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنه جرى إلقاء القبض على 16 ضالعا بهذه المخططات التي تضمنت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام.

وقال مصدر أمني إن المشتبه بهم على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتواجه الحركة، التي تخوض حربا مع إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، اتهامات بالتحريض على تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في الأردن الذي يشكل الفلسطينيون عددا كبيرا من سكانه.

وأفادت الدائرة بأن صاروخا واحدا على الأقل كان مجهزا للاستخدام ضمن “المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021”.

وأشارت الدائرة أيضا في بيان نُشر على وسائل إعلام رسمية إلى أن المخططات شملت “مشروعا لتصنيع طائرات مسيرة”.

وخلال العام الماضي، أعلن الأردن إحباط محاولات تهريب أسلحة من قِبل متسللين مرتبطين بجماعات مدعومة من إيران في سوريا.