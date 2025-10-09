الأردن يرحب باتفاق غزة

(رويترز) – رحب الأردن يوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وآليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، قائلا إنه ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان “استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)