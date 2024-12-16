الأسد: غادرت من قاعدة حميميم إلى روسيا يوم 8 ديسمبر

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بيروت (رويترز) – قال الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم الاثنين إنه تم إجلاؤه إلى روسيا من قاعدة حميميم في سوريا مساء الثامن من ديسمبر كانون الأول عقب تعرض القاعدة لهجمات بطائرات مسيرة، وبعد أن غادر دمشق في صباح ذلك اليوم مع اقتراب مقاتلي المعارضة.

هذا التصريح، الذي جاء في بيان نُشر على قناة الرئاسة السورية على تيليجرام وجاء بتاريخ 16 ديسمبر كانون الأول من موسكو، هو أول تصريح علني للأسد منذ الإطاحة به في هجوم للمعارضة قبل أكثر من أسبوع.

وجاء في البيان “لم اغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعركة بل بقيت في دمشق اتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 كانون الأول 2024”.

وأضاف “مع تمدد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش”.

وتابع “مع ازدياد تدهور الوضع الأمني في تلك المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا”.