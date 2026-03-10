الأسواق تراهن على إنهاء ترامب للحرب مع إيران قريبا

reuters_tickers

8دقائق

دبي/تل أبيب 10 مارس آذار (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أنه لن يسمح بشحن “لتر واحد من النفط” من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحذير بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا منعت الصادرات.

وعلى الرغم من لهجة التحدي من كلا الجانبين، راهن المستثمرون بقوة اليوم الثلاثاء على أن ترامب سينهي الحرب قريبا، قبل أن يسفر الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة عن انهيار اقتصادي عالمي.

وبعد أن وصف الحرب بأنها “انتهت تقريبا، إلى حد كبير”، تراجع اتجاه الارتفاع التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الخام أمس الاثنين. وانتعشت الأسهم الآسيوية والأوروبية اليوم الثلاثاء بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها في وقت سابق.

لكن على أرض الواقع لم تظهر بوادر على انحسار الحرب. ووصف سكان في طهران تواصلت معهم رويترز القصف الأمريكي الإسرائيلي المكثف على العاصمة خلال الليل بأنه الأعنف منذ بداية الحرب.

وقال أحد السكان عبر الهاتف، مع طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية “كان الأمر أشبه بالجحيم. كانوا يقصفون كل مكان، كل جزء من طهران… أبنائي يخافون من النوم الآن. ليس لدينا مكان نذهب إليه”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أصاب منشأة لأبحاث وتطوير الأسلحة تم استهدافها في طهران، ضمن موجة من الضربات خلال الليل على العاصمة الإيرانية وشن المزيد من الضربات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع على خطط إسرائيل الحربية لرويترز إن الجيش يحاول إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر قبل أن تغلق نافذة شن المزيد من الضربات، على افتراض أن ترامب قد ينهي الحرب في أي وقت.

* مؤتمر صحفي لترامب طمأن الأسواق فيما يبدو

رفضت إيران الرضوخ لمطلب ترامب بأن تسمح للولايات المتحدة باختيار قيادتها الجديدة، وعينت مجتبى خامنئي زعيما أعلى ليخلف والده آية الله على خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

لكن ترامب عقد مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين بدا أنه يطمئن الأسواق وقال إنه سيوقف حربه قبل أن تتسبب في أزمة اقتصادية مثل تلك التي أعقبت الصدمات المرتبطة بالنفط في الشرق الأوسط في السبعينيات.

وقال إن الولايات المتحدة ألحقت بالفعل أضرارا جسيمة بإيران وتوقع أن ينتهي الصراع قبل مرور الأربع أسابيع التي حددها في البداية.

ولم يحدد ترامب تعريف ما يعتبره نصرا، لكنه لم يكرر أمس الاثنين تصريحاته بأن إيران يجب أن تقبل “استسلاما غير مشروط” وتسمح له باختيار زعيمها.

* اضطراب غير مسبوق

أدت الحرب إلى توقف فعلي للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي بمحازاة ساحل إيران، ونفدت سعة التخزين لدى المنتجين وتوقفوا عن الضخ.

وفي أحدث الهجمات التي يتم الإبلاغ عنها يوميا تقريبا على السفن وتسببت في إحجام ناقلات النفط عن المرور عبر المضيق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة نقل بضائع سائبة في الخليج أفاد برؤية ارتطام وسماع دوي قوي بالقرب من سفينة الشحن.

وبعد أن اختارت إيران زعيمها الجديد، ارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل أمس الاثنين. ولكن بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، استقر سعر خام برنت عند حوالي 92 دولارا، مما يشير إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن انتهاء الاضطرابات قريبا.

وقال ترامب أمس الاثنين إن القوة العسكرية الأمريكية كافية للحفاظ على تدفق النفط. وأضاف أنه إذا حالت إيران دون مرور النفط عبر المضيق “سنضربهم بقوة لدرجة أنه لن يكون من الممكن لهم أو لأي شخص آخر يساعدهم استعادة تلك المنطقة من العالم”.

ورفض متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تصريحات ترامب، قائلا إن طهران لن تسمح بشحن “لتر واحد” من النفط من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة أو حلفائها ما دامت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية مستمرة.

وقال المتحدث “نحن من سيحدد نهاية الحرب”.

وقال ترامب ردا على ذلك في منشور عبر منصة تروث سوشال “إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط داخل مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة أقوى 20 مرة مما ضربتها حتى الآن”.

* إنهاء الحرب بسرعة قد يبقي قادة إيران في السلطة

يبدو أن إنهاء الحرب بسرعة للسماح باستئناف تدفق النفط سيحول دون الإطاحة بقيادة إيران، التي نظمت تجمعات حاشدة أمس الاثنين لدعم الزعيم الأعلى الجديد.

واحتفل بعض الإيرانيين علنا لمقتل خامنئي الأب، بعد أسابيع من قيام قوات الأمن بقتل الآلاف خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ ثورة 1979.

ولم تظهر أي بوادر على نشاطات مناهضة للحكومة منذ ذلك الحين وسط مخاوف من أن الاحتجاج في ظل تعرض إيران للهجوم قد يكون غير آمن.

وعلى الرغم من مطالبة ترامب بحق إبداء الرأي بشأن من يقود إيران، قال معظم مسؤولي الإدارة الأمريكية إن هدف الحرب هو تدمير قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها النووي. وأعلنت إسرائيل صراحة أنها تريد الإطاحة بالحكام الدينيين في إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء “طموحنا هو دفع الشعب الإيراني إلى التخلص من نير الاستبداد”.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ نهاية فبراير شباط أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

كما قُتل العشرات في هجمات إسرائيلية على لبنان للقضاء على جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي أطلقت صواريخ على إسرائيل تضامنا مع طهران.

وأسفرت الضربات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 11 شخصا. وقصفت إيران قواعد عسكرية أمريكية وبعثات دبلوماسية في دول بمنطقة الخليج، كما قصفت فنادق وأغلقت مطارات وألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف طهران للمفاوضات مع الولايات المتحدة مستبعد، مشيرا إلى ما وصفها “تجربة مريرة” في المحادثات السابقة.

وقال في مقابلة مع شبكة (بي.بي.إس) “بعد ثلاث جولات من المفاوضات، قال الفريق الأمريكي في المفاوضات نفسه إننا أحرزنا تقدما كبيرا. ومع ذلك، قرروا مهاجمتنا. لذلك، لا أعتقد أن التحدث إلى الأمريكيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)