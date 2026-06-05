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الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم

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ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات، شاملا القبولات المصرفية 0,2% ليصل إلى 5,57 تريليون درهم بنهاية نيسان/أبريل 2026، مقارنة مع 5,556 تريليون درهم نهاية آذار/مارس الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نيسان/أبريل الصادر عن المصرف المركزي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25,2 مليار درهم، أو ما نسبته 0,9%، ليصل إلى نحو 2,721 تريليون درهم بنهاية نيسان/أبريل، مقارنة مع 2,695 تريليون درهم بنهاية آذار/مارس.

وساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا النمو باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجل أي مساهمة صافية خلال الشهر، بحسب المصدر نفسه.

هت/ح س

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