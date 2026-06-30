الأطباء في إنكلترا يقبلون بعرض يتعلق بالأجور وظروف العمل لإنهاء الإضرابات

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أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن الأطباء في إنكلترا صوّتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور وظروف العمل ما يضع حدا لسلسة من الإضرابات.

ووافق الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور تبلغ 6,6% في المتوسط، على أن يبدأ تطبيقها في نيسان/أبريل 2027.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الاتفاق سيعني أن أجور الأطباء ستصبح في المتوسط أعلى بنسبة تتجاوز 35% مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

كما سيشهد الاتفاق أيضا توفير 4500 مقعد تدريبي إضافي في التخصصات الطبية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وشارك الأطباء المقيمون في إضرابات استمرت 21 يوما منذ تموز/يوليو الماضي.

وفي المجموع، قام الأطباء بإضرابات عن العمل 15 مرة خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

بده/الح