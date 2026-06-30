The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأطباء في إنكلترا يقبلون بعرض يتعلق بالأجور وظروف العمل لإنهاء الإضرابات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن الأطباء في إنكلترا صوّتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور وظروف العمل ما يضع حدا لسلسة من الإضرابات.

ووافق الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور تبلغ 6,6% في المتوسط، على أن يبدأ تطبيقها في نيسان/أبريل 2027.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الاتفاق سيعني أن أجور الأطباء ستصبح في المتوسط أعلى بنسبة تتجاوز 35% مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

كما سيشهد الاتفاق أيضا توفير 4500 مقعد تدريبي إضافي في التخصصات الطبية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وشارك الأطباء المقيمون في إضرابات استمرت 21 يوما منذ تموز/يوليو الماضي.

وفي المجموع، قام الأطباء بإضرابات عن العمل 15 مرة خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

بده/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية