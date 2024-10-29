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الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة

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جنيف (رويترز) – دعا برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات على الفور لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، وحذر من أن الأزمة الإنسانية هناك يمكن أن تتفاقم قريبا نتيجة لما وصفه بأنه قيود شديدة على تدفق المساعدات.

وحذر مرصد عالمي هذا الشهر من أن القطاع الفلسطيني بأكمله ما زال معرضا لخطر المجاعة لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تفاقم المخاوف وتعوق وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي في بيان “مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة، فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسن الظروف على الأرض”.

وقال البرنامج إن لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية جاهزة في مصر والأردن تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة لأن نقاط الدخول المفتوحة قليلة جدا والبعض الآخر غير آمن بما يكفي.

ومنذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح مع مصر في مايو أيار، بعد أشهر من بدء هجومها على غزة، أصبحت جميع الطرق المؤدية إلى القطاع تحت سيطرة إسرائيل. وأطلقت إسرائيل هجومها في أعقاب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن “القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة شديدة”، وإن القطاع لم يدخله هذا الشهر إلا خمسة آلاف طن.

وأضاف أن الموافقة على الشاحنات وسائقي الشاحنات والتأخير عند نقاط التفتيش هي من بين القيود الأخرى التي يتعين معالجتها لتحسين تدفق المساعدات للقطاع.

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