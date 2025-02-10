الأمم المتحدة: “هزال” الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين يوضح سوء ظروف الاحتجاز

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جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن الحالة المزرية التي ظهر بها الرهائن الإسرائيليون والمعتقلون الفلسطينيون المفرج عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تبعث على الحزن وتعكس تردي أوضاع احتجازهم.

ولفتت صور الوجوه الهزيلة الشاحبة للرهائن والمعتقلين الانتباه منذ إطلاق سراحهم في نهاية الأسبوع الماضي، فقد شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالناجين من الهولوكوست.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان للصحفيين “الصور التي شاهدناها للرهائن الإسرائيليين الذين أُطلق سراحهم في مطلع الأسبوع تظهر علامات سوء المعاملة وسوء التغذية الشديد، مما يعكس الأوضاع المزرية جدا التي تعرضوا لها في غزة”.

وأضاف “نحن قلقون بشدة أيضا من العرض العلني للرهائن الذين أفرجت عنهم حماس في غزة، بما في ذلك التصريحات التي انتُزعت فيما يبدو تحت الإكراه في أثناء إطلاق سراحهم”.

وأشار إلى مراسم التسليم التي أشرفت عليها حماس وحضرتها حشود كبيرة في قطاع غزة، والتي حاصر فيها أشخاص مسلحون ببنادق آلية الرهائن.

وقال الخيطان إن مظهر المعتقلين الفلسطينيين يشير إلى “ظروف قاسية” كانوا محتجزين فيها في إسرائيل. وعبر عن قلقه الشديد من الطريقة التي أُطلق بها سراح المعتقلين الفلسطينيين، دون الخوض في تفاصيل.