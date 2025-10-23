الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يواجهون الموت في الفاشر المحاصرة بالسودان

3دقائق

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف (رويترز) – قالت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن آلاف الأطفال يواجهون خطر الموت الوشيك في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية في مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور السوداني.

وأضافت أن ما يربو على ربع مليون مدني، نصفهم تقريبا من الأطفال، انقطع عنهم الغذاء والرعاية الصحية في المدينة خلال المواجهة المستمرة منذ 16 شهرا.

وتابعت قائلة “المرافق الصحية انهارت، وآلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد صاروا من دون علاج”.

والفاشر التي تشهد مجاعة هي آخر معقل للجيش السوداني في المنطقة الغربية الشاسعة حيث يقاتل قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب أهلية اندلعت في أبريل نيسان 2023.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي إن ممثليهم كانوا شهودا على دمار واسع النطاق في دارفور وأنحاء أخرى من البلاد خلال زياراتهم.

وأوضحت المنظمات أن معدلات سوء التغذية تفاقمت في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت “تأكدت المجاعة في بعض أنحاء السودان العام الماضي، ولا يزال وضع الجوع كارثيا، والأطفال من بين الأكثر تضررا”.

وعاد سكان إلى العاصمة الخرطوم هذا العام، بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، ليجدوا أحياء مدمرة.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوجوتشي دانيلز “التقيت بأشخاص عادوا إلى مدينة لا تزال تعاني من آثار الصراع، وتضررت فيها المنازل، وبالكاد تعمل فيها الخدمات الأساسية”.

وقالت المنظمات إن ما يزيد على 30 مليون شخص، منهم ما يقرب من 15 مليون طفل، صاروا في حاجة ماسة إلى المساعدات.

وأضافت أنه حتى الآن لم يتم توفير سوى ما يمثل ربع المبلغ المطلوب في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2025 والبالغ 4.2 مليار دولار.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)