الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يواجهون خطر الموت في الفاشر المحاصرة بالسودان

1دقيقة

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف (رويترز) – قالت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن آلاف الأطفال يواجهون خطر الموت الوشيك في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية في مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور السوداني.

وأضافت أن ما يربو على ربع مليون مدني، نصفهم تقريبا من الأطفال، انقطع عنهم الغذاء والرعاية الصحية في المدينة خلال المواجهة المستمرة منذ 16 شهرا.

وتابعت قائلة “المرافق الصحية انهارت، وآلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد صاروا من دون علاج”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)