الأمم المتحدة: أزمة إيران تعطل وصول المساعدات إلى اللاجئين

جنيف أول مايو أيار (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن تكلفة إرسال بعض المساعدات إلى السودان -الذي يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم- ارتفعت إلى أكثر من المثلين بسبب حرب إيران، إذ أدى تعطل حركة الشحن البحري إلى ارتفاع التكاليف وتأخير وصول المساعدات.

وذكرت المفوضية أن تفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى طرق الشحن الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، فضلا عن الازدحام في الموانئ وارتفاع أسعار الوقود وارتفاع علاوات التأمين، كلها عوامل أعاقت إيصال المساعدات لا سيما في أفريقيا.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا وولف للصحفيين في جنيف إنه بدلا من السفن التي كانت تحمل المساعدات وتمر سابقا من دبي عبر مضيق هرمز، يتم استخدام سفن قادمة من أوروبا وتسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح مما يضيف ما يصل إلى 25 يوما إلى مدة الوصول.

وقالت “يتلقى الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة المساعدات في وقت متأخر عن الوقت المطلوب”.

وأضافت وولف أن تكاليف نقل شحنات مواد الإغاثة من دبي إلى السودان وإلى تشاد المجاورة زادت إلى أكثر من المثلين، إذ ارتفعت من 927 ألف دولار إلى 1.87 مليون دولار.

وتشير الأمم المتحدة بشكل متكرر إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان باعتبارها الأكبر في العالم.

* اعتماد متزايد على الطرق البرية

يوجد في دبي مركزا يتجمع فيه أكبر مخزون عالمي من مواد الإغاثة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وهو واحد من سبعة مراكز حول العالم وتقع الستة الأخرى منها في كوبنهاجن ونيروبي ودوالا وأكرا وبنما سيتي وترميز.

وتقول وولف إنه بالإضافة إلى تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، هناك عوامل أخرى تفاقم الضغوط مثل التكدس الذي تشهده موانئ رئيسية منها جدة في السعودية وميرسين في تركيا إضافة إلى زيادة حادة في علاوات التأمين من مخاطر الحرب تقدر بما بين 0.5 بالمئة و1.5 بالمئة على قيمة الشحنات التي تعبر الخليج.

وأضافت أن تزايد الاعتماد على طرق برية يتسبب أيضا في نقص الشاحنات المتاحة ويرفع تكلفة النقل.

وذكرت المفوضية أن أسعار الوقود في نيروبي بكينيا ارتفعت بنحو 15 بالمئة مما تسبب في تأخيرات وقلل من إتاحة شاحنات نقل من إثيوبيا والكونجو الديمقراطية ودولة جنوب السودان.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه المفوضية نقصا حادا في التمويل أيضا بسبب خفض المساهمات من مانحين دوليين، ولم تؤد مناشدات لطلب 8.5 مليار دولار من أجل مساعدة 135 مليون لاجئ ونازح سوى إلى جمع 23 بالمئة فقط من التمويل.

وقالت وولف “كل دولار ننفقه بشكل إضافي على النقل يقل في مقابله دولار مما يمكننا أن نقدمه للناس… أو يعني أن عدد من يمكننا مساعدتهم يقل”.

وحذرت المفوضية أيضا من أن ارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة يزيدان بدورهما من تكلفة الأغذية بما يفاقم من محنة الأشخاص الأشد احتياجا.

(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية )