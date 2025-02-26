الأمم المتحدة: إسرائيل أبدت تجاهلا غير مسبوق لحقوق الإنسان في غزة

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جنيف (رويترز) – اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل يوم الأربعاء بإبداء تجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، وقال إن حماس انتهكت القانون الدولي.

وأثناء تقديمه تقريرا جديدا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال تورك “لا شيء يبرر الطريقة المروعة التي أجرت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة والتي انتهكت القانون الدولي بصورة مستمرة”.

واتهم التقرير، الذي أعده مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حماس أيضا بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال تورك “أطلقت حماس قذائف عشوائية على إسرائيل، وهو ما يصل إلى مستوى جرائم حرب”.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين بقيادة حماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي اللاحق أدى إلى تدمير معظم القطاع ومقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.

ولم ترسل إسرائيل مندوبا لإلقاء كلمة، وهو ما قال ممثل تشيلي إنه أمر مؤسف.