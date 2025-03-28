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الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة

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جنيف (رويترز) – اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل يوم الجمعة بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب “أوامر إخلاء إلزامية”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 18 مارس آذار، منتهكا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في بيان يوم الجمعة “لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق على الآن.

وكانت إسرائيل نفت سابقا انتهاكها للقانون الإنساني في غزة، وحملت مسلحي حماس مسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال الاندساس بينهم وتنفيذ عمليات. وتنفي حماس ذلك.

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