الأمم المتحدة: إسرائيل عذبت وأطلقت الكلاب على فلسطينيين اعتقلتهم من غزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن آلاف الفلسطينيين تم إبعادهم قسرا عن غزة، وأحيانا من ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.

وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالأفعال المروعة ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد المعتقلين، مضيفا أن ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين توفوا في مراكز احتجاز وسجون إسرائيلية.