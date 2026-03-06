الأمم المتحدة: إنذارات الإخلاء لجنوب لبنان تثير المخاوف
جنيف 6 مارس آذار (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.
وأضاف “أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص”.
وتابع قائلا “هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا النقل القسري”.
وشنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي أمس الخميس لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق والشمال ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى من العاصمة عليهم مغادرتها بما شمل مناطق محاذية لمطار بيروت.
وانجر لبنان للحرب في الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما فتح حزب الله النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.
وقال تورك في جنيف بعد التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين “لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق عميق ومخاوف من التطورات الأحدث”.
وحذر حزب الله في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على تيليجرام اليوم الجمعة الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.
وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجددا حاليا.
وقال تورك “يحتاج العالم وبشكل ملح رؤية خطوات تتخذ لاحتواء الأزمة في الشرق الأوسط”.
(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)