الأمم المتحدة: إنذارات الإخلاء لجنوب لبنان تثير مخاوف بموجب القانون الدولي
جنيف 6 مارس آذار (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأردف يقول إن “أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص”.
وأضاف “هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا النقل القسري”.
