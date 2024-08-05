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الأمم المتحدة: إنهاء عمل 9 موظفين للاشتباه في مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

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(رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها ستنهي عمل تسعة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ربما يكونوا قد شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق “بالنسبة لتسعة أشخاص، كانت الأدلة كافية لنخلص أنهم ربما كانوا ضالعين في هجمات السابع من أكتوبر”.

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