الأمم المتحدة: استمرار هجمات الطائرات المسيرة في كردفان بالسودان

جنيف 9 فبراير شباط (رويترز) – قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن هجمات الطائرات المسيرة لا تزال تزهق أرواح مدنيين في منطقة كردفان بالسودان، رغم أن الجيش كسر حصارا استمر فترة طويلة لمدينتين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع شبه العسكرية في جنوب البلاد.

وذكر الجيش السوداني أنه أنهى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الدلنج في أواخر يناير كانون الثاني ومدينة كادقلي في أوائل فبراير شباط، حيث عانى السكان من الجوع وواجهوا نقصا في الأدوية بسبب حظر الإمدادات.

وقال تورك خلال إفادة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “الغارات الجوية التي يشنها الجانبان بطائرات مسيرة ما زالت مستمرة، مما يسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين”.

وأضاف أن مكتبه وثق أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بطائرات مسيرة منذ أواخر يناير كانون الثاني إلى السادس من فبراير شباط.

وعبر نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن تواجه هاتان المدينتان المصير ذاته الذي واجهته مدينة الفاشر في دارفور في أكتوبر تشرين الأول 2025 عندما سقطت في أيدي قوات الدعم السريع بعد حصار طويل وشهدت عمليات قتل جماعية.

وأضاف تورك أن الآلاف من سكان الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين، وأن بعضهم ماتوا بلا شك، بينما يُعتقد أن آخرين محتجزون في ظروف وصفها بأنها غير إنسانية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)