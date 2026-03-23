الأمم المتحدة: الأرض احتبست حرارة قياسية في 2025

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن كميّة الحرارة المحتبسة في الأرض بلغت مستويات قياسية عام 2025، مع توقعات بأن تستمر تداعيات هذا الاحترار آلاف السنين.

وسُجّلت السنوات الـ11 الأكثر حرّا على الإطلاق في الفترة ما بين 2015 و2025، بحسب ما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي عن “وضع المناخ العالمي”.

وكان العام الماضي ثاني أو ثالث السنوات الأكثر حرّا التي يتم تسجيلها على الإطلاق إذ تجاوزت الحرارة المعدّل للفترة من 1850-1900 بـ1,43 درجة مئوية، بحسب المنظمة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “المناخ العالمي في حالة طوارئ. كوكب الأرض يُدفع إلى أقصى حدود تحمله. كل مؤشر رئيسي للمناخ يشير إلى الخطر”.

ولأول مرّة، يشمل تقرير المناخ للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية معدل اختلال الطاقة في كوكب الأرض، أي الفرق بين كمية الطاقة التي تدخل نظام الأرض وتلك التي تنبعث منه.

وفي إطار مناخ مستقر، تتساوى الطاقة القادمة من الشمس تقريبا مع كمية الطاقة المنبعثة، بحسب الوكالة ومقرها جنيف.

لكن الزيادة في تركيز غازات الدفيئة التي تؤدي إلى احتباس الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس إلى “أعلى مستوياتها خلال 800 ألف عام على الأقل.. أخلّ بهذا التوازن”، بحسب المنظمة.

وأضافت أن “اختلال توازن الطاقة في الأرض ازداد منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1960، خاصة خلال السنوات الـ20 الماضية. ووصل إلى مستوى قياسي جديد في 2025”.

– مستوى قياسي من الحر في المحيطات –

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو إن التقدّم العلمي حسّن إمكانية فهم الخلل في التوازن وتأثيره على المناخ.

وأفادت ان “الأنشطة البشرية تعطّل بشكل متزايد التوازن الطبيعي وعلينا العيش مع هذه التداعيات لمئات آلاف السنوات”.

وتخزّن المحيطات أكثر من 91 في المئة من الحرارة الزائدة.

وذكرت المنظمة بأن “الحرارة في المحيطات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2025 وازداد معدل احترارها بأكثر من الضعف من الأعوام 1960-2005 و2005-2025”.

وأشارت الوكالة إلى تداعيات واسعة النطاق لارتفاع درجة حرارة المحيطات من بينها تدهور الأنظمة البيئية البحرية وفقدان التنوع البيولوجي وتقلّص قدرة المحيطات على امتصاص الكربون.

وأضافت “كما أنه يغذي العواصف المدارية وشبه المدارية ويزيد من خسارة الجليد البحري المستمرة في المناطق القطبية”.

وفقد الغطاء الجليدي في كل من القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند كتلا كبيرة. وبلغ متوسط امتداد الجليد البحري السنوي في القطب الشمالي لعام 2025 أدنى أو ثاني أدنى مستوى يُسجل منذ بدء عصر الأقمار الصناعية.

والعام الماضي، كان متوسط مستوى سطح البحر العالمي أعلى بحوالي 11 سنتيمترا مقارنة مع بداية تسجيل بيانات القياس بالأقمار الصناعية في 1993.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر لقرون.

وكان 2024 العام الأكثر حرّا عندما سجّل ارتفاع في درجات الحرارة بزيادة بلغت حوالى 1,55 درجة مئوية فوق معدل الفترة من 1850-1900.

وتشير التوقعات إلى ظروف محايدة بحلول منتصف العام 2026 مع احتمال تطور ظاهرة النينيو التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة قبل نهاية العام، بحسب مسؤول العلمي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية جون كينيدي.

وأفاد في مؤتمر صحافي إنه في هذه الحالة، “سنشهد على الأرجح درجات حرارة مرتفعة مجددا في 2027”.

وفي ظل الحرب في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قال غوتيريش إن العالم يجب أن يلتفت إلى الخطر الماثل.

وأضاف “في عصر الحروب هذا، يكشف ضغط المناخ أيضا حقيقة أخرى: إدماننا على الوقود الأحفوري يزعزع استقرار المناخ والأمن العالمي على حد سواء”.

وتابع “ينبغي أن يصاحب تقرير اليوم تحذير مفاده أن فوضى المناخ تتسارع والتأخير قد يكون قاتلا”.

