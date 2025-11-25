The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني شهد انهيارا غير مسبوق نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – ذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني مما محا أثر عقود من النمو.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

