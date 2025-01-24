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الأمم المتحدة: الحوثيون احتجزوا موظفين في المناطق الخاضعة لهم

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دبي (رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن جماعة الحوثي المسيطرة على شمال اليمن احتجزت عددا من موظفيها وإنها علقت تحركاتها الرسمية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وتسعى للإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان لم تفصح فيه عن عدد المحتجزين أو أي تفاصيل أخرى أن الواقعة حدثت يوم الخميس في العاصمة صنعاء.

وأوضحت الأمم المتحدة أن قرار تعليق جميع التحركات اتخذ لضمان سلامة موظفيها وأنها على تواصل مع مسؤولين حوثيين كبار للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها وشركائها.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المسؤولين الحوثيين.

واشتكت الأمم المتحدة في يونيو حزيران من احتجاز الجماعة اليمنية 11 من موظفيها.

كما يحتجز الحوثيون نحو 20 موظفا يمنيا بالسفارة الأمريكية في صنعاء منذ ثلاث سنوات. وعلقت السفارة عملياتها في البلاد منذ 2014.

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