الأمم المتحدة: العرقلة المتعمدة للوصول إلى الغذاء في غزة قد تشكل جريمة حرب

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جنيف (رويترز) – قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفا الهجمات على مدنيين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها غير مقبولة.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف “لثالث يوم على التوالي قتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بمقتل وإصابة العشرات آخرين”.