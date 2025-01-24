الأمم المتحدة: العنف في الضفة الغربية يعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر

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لندن (رويترز) – قال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا على الأقل منذ يوم الثلاثاء بما قد يهدد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفر مئات من سكان جنين بالضفة الغربية يوم الخميس في وقت هدم فيه الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية موسعة في المدينة.

وانطلقت العملية بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأول مرة منذ هدنة قصيرة في نوفمبر تشرين الأول 2023.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية في جنين تستهدف ما وصفها الجيش بأنها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في مخيم اللاجئين المجاور للمدينة.

لكن الأمم المتحدة أبدت قلقها من مقتل من قالت إن معظمهم من غير المسلحين ودعت إلى وقف العنف فورا والإحجام عن توسيع المستوطنات.

وقال الخيطان في إفادة صحفية بثها التلفزيون “مكتبنا تأكد من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ الثلاثاء وقيل إن معظمهم من غير المسلحين”.

وتابع قائلا “قلقون أيضا بسبب تصريحات متكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع إضافية للمستوطنات وانتهاك جديد للقانون الدولي. نكرر أن نقل إسرائيل لسكان مدنيين منها إلى أراض تحتلها يصل إلى حد جريمة حرب”.

وقال الخيطان إن منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد هاجم مستوطنون قرى فلسطينية بالضفة الغربية ورشقوا مركبات بالحجارة مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين كما أضرموا النار في منازل ومركبات.

وتابع قائلا “من المثير حقا للقلق أن ما يحدث حاليا في الضفة الغربية قد يكون له تأثير على وقف إطلاق النار في غزة. ومن الضروري أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة”.

وفي تصريحات منفصلة، قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرويترز إن نقص التمويل قد يؤثر على قدرة المنظمة الدولية على الحفاظ على تدفق المساعدات بالمستويات المستهدفة طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.