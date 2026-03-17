الأمم المتحدة: المدنيون في لبنان يدفعون ثمنا باهظا للحرب

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف 17 مارس آذار (رويترز) – قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا مع استمرار اتساع رقعة الحرب في لبنان، مما يؤدي إلى نزوح وسقوط قتلى وجرحى.

وقال عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان “يزداد النزوح بسرعة لا تصدق. غادر مئات الآلاف من الناس منازلهم حاليا. ويغادر كثيرون بقليل (من المتعلقات)، مجرد الملابس التي يرتدونها”.

وأصبح لبنان طرفا في حرب الشرق الأوسط في الثاني من مارس آذار عندما أطلق حزب الله النار على إسرائيل، قائلا إنه يثأر لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وردت إسرائيل بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص في لبنان وأجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح.

وذكرت الأمم المتحدة أن بيانات الحكومة اللبنانية تظهر أن خمس السكان تقريبا مسجلون حاليا كنازحين مع توقعات بزيادة العدد.

(تغطية صحفية أوليفيا لو بوديفان – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)