الأمم المتحدة: النساء في السودان يتحملن وطأة أزمة الجوع

3دقائق

جنيف 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن النساء يتحملن وطأة الأزمة الإنسانية في السودان، وإن غالبية الأسر التي تعولها النساء لا تملك ما يكفي من الطعام.

وقال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للصحفيين في جنيف “الأسر التي تعولها نساء أكثر عرضة بثلاث مرات لانعدام الأمن الغذائي. وأفادت ثلاثة أرباع هذه الأسر بعدم وجود ما يكفي من الطعام”.

وأضاف “أصبح الجوع مرتبطا بالجنس (الذكورة أو الأنوثة) على نحو متزايد”، مشيرا إلى أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين القائمة منذ فترة في البلاد آخذة في التفاقم بسبب الصراع الدائر، والذي دخل يومه الألف اليوم الجمعة.

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وقت سابق من أن النساء يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي أثناء بحثهن عن الطعام.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لتقديم المساعدات إلى مدينة الفاشر في دارفور، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أواخر أكتوبر تشرين الأول، وكذلك مدينة كادقلي المحاصرة في جنوب السودان. وتواجه كلتا المدينتين خطر المجاعة.

وتشير تقديرات إلى أن ما يزيد عن 100 ألف شخص نزحوا من الفاشر منذ فرض قوات الدعم السريع سيطرتها عليها بعد حصار دام 18 شهرا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه يسعى لجعل السودان أول دولة توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة للحصول على جزء من مبلغ ملياري دولار المخصص للمساعدات الذي تعهدت به واشنطن في أواخر ديسمبر كانون الأول.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 34 مليون شخص، 50 بالمئة منهم من الأطفال، يحتاجون إلى الدعم الإنساني.

وأوضح المكتب أنه لم يتلق أي مستجدات حتى الآن بشأن الخطط المستقبلية لزيارة الفاشر، بعد أن دخل موظفو إغاثة دوليون المدينة لأول مرة في ديسمبر كانون الأول منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع عليها.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )