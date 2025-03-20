الأمم المتحدة: تجدد العنف في غزة يجعل عودة الرهائن أمرا صعبا

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(رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة الرهائن المتبقين هناك هدفا صعبا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري إن العودة إلى الأعمال العدائية تهدد جميع المدنيين، بما في ذلك الرهائن، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الخياري في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي “مع مرور كل يوم، نبتعد أكثر فأكثر عن هدف إعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم سالمين”.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس، بالإضافة إلى مئات القتلى منذ استئناف الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في الاجتماع إن الضربات على ما وصفه بأهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الإرهابية ستستمر “حتى عودة كل رهينة إلى الوطن”.

وحملت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حركة حماس مسؤولية استئناف الأعمال العدائية من خلال “رفضها مرارا قبول مقترحات تمديد وقف إطلاق النار”.