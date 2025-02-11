الأمم المتحدة: تدفقات المساعدات إلى غزة زادت منذ وقف إطلاق النار

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جنيف (رويترز) – قال مسؤولون من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن تدفقات المساعدات إلى غزة زادت بشكل كبير منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بما في ذلك مواد مثل الخيام التي كانت تواجه قيودا إسرائيلية في السابق.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إرجاء إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته الحركة بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مما ينذر بتجدد اندلاع الصراع بعد حرب دامت نحو 15 شهرا.

وقالت حماس إن الانتهاكات تضمنت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كما هو منصوص عليه في الاتفاق، مثل 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة بالإضافة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والوقود.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي في جنيف ردا على سؤال حول عمليات تسليم المساعدات الحالية إلى غزة “تمكنا من توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير من خلال توفير الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى وغيرها من المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون عن المساعدات إن هناك عراقيل تحول دون إدخال بعض المواد مثل معدات الإيواء التي قالت إسرائيل إنها قد تكون ذات استخدام مزدوج لأغراض مدنية وعسكرية.

وأطلق الفلسطينيون مناشدات للحصول على مساعدات طارئة بمليارات الدولارات مثل وحدات لإيواء من شردتهم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.