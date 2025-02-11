الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة زاد منذ وقف إطلاق النار

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من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن تدفق المساعدات إلى غزة شهد زيادة كبيرة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بما في ذلك مواد مثل الخيام التي كانت تواجه قيودا إسرائيلية في السابق، لكن المخاوف تتزايد من عدم استمرار هذا الهدوء الهش.

وبعد الإفادة التي أصدرتها الأمم المتحدة، قال شهود على الحدود بين مصر وغزة إن بعض مواد الإغاثة مثل الملابس والإمدادات الطبية والمشروبات الغازية لا تزال عالقة على ظهر شاحنات تنتظر دخول القطاع بعد أن يفتشها مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف سائقو شاحنات بالقرب من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر أن مواد البناء والخيام عالقة أيضا منذ بدء وقف إطلاق النار.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بدأت إطلاق سراح بعض الرهائن تدريجيا بموجب المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها أعلنت يوم الاثنين أنها لن تطلق سراح أي رهائن آخرين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته الحركة بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس إن الانتهاكات تضمنت عدة حوادث قتل بنيران إسرائيلية وتأخير دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتنفي إسرائيل احتجاز إمدادات المساعدات وتقول إنها تطلق النار على من يتجاهلون التحذيرات بعدم الاقتراب من مواقع القوات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار سينتهي إذا لم تسلم حماس الرهائن المحتجزين في القطاع بحلول ظهر يوم السبت.

وقالت حماس إن الانتهاكات تضمنت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كما هو منصوص عليه في الاتفاق، مثل 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة بالإضافة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والوقود.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي في جنيف “تمكنا من توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير من خلال توفير الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى وغيرها من المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار” منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني.