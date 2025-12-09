الأمم المتحدة: تقدم قوات الدعم السريع في السودان قد يؤدي لنزوح جديد

من إيما فارج

جنيف 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لرويترز إن تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر عبر الحدود.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور في أواخر أكتوبر تشرين الأول في أحد أكبر المكاسب التي حققتها في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع الجيش السوداني. وواصلت تقدمها هذا الشهر باتجاه الشرق في منطقة كردفان وسيطرت على أكبر حقل نفطي في البلاد.

وذكرجراندي أن معظم من تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في كردفان، والذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص، نزحوا داخليا، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا امتد العنف إلى مدينة كبيرة مثل الأبيض.

وأضاف جراندي في مقابلة من بورتسودان في وقت متأخر من أمس الإثنين “إذا طالتها الحرب… فأنا متأكد من أننا سنشهد المزيد من النزوح”.

وأردف يقول “علينا أن نبقى… في حالة تأهب شديد في الدول المجاورة، في حالة حدوث ذلك”.

