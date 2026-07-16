الأمم المتحدة: جوتيريش يتوجه إلى قبرص لدفع جهود السلام

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الأمم المتحدة 16 يوليو تموز (رويترز) – قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش سيتوجه إلى قبرص في نهاية يوليو تموز لمناقشة جهود السلام في الجزيرة المقسمة بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

• تأتي هذه الزيارة وسط تكهنات متزايدة بأن الأمم المتحدة ستطلق مبادرة جديدة لحل مشكلة الانقسام القائم في قبرص منذ عقود قبل انتهاء ولايته في نهاية العام.

• قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن من المقرر أن يلتقي جوتيريش بزعماء القبارصة اليونانيين والأتراك خلال زيارته في الفترة من 27 إلى 29 يوليو تموز، مشددا على “التزامه القوي والراسخ تجاه القضية القبرصية”.

• أضاف دوجاريك “سيلتقي بزعماء القبارصة اليونانيين والأتراك، بالإضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، ويناقش الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام ودعم الاستقرار في الجزيرة، بما في ذلك من خلال عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك”.

• أفاد مصدر دبلوماسي في نيقوسيا بأن برنامج الزيارة يتضمن اجتماعا مشتركا مع الزعيمين في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي تفصل بين الطائفتين منذ عقود.

• انقسمت قبرص في عام 1974 بعد أن غزت تركيا أجزاء من شمال الجزيرة في أعقاب انقلاب مدعوم من اليونان. وزُرعت بذور الانقسام بعد فترة وجيزة من الاستقلال عن بريطانيا في عام 1960، عندما انهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك وسط أعمال عنف.

• يدير القبارصة اليونانيون الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب قبرص، بينما يدير القبارصة الأتراك الشمال.

• انهارت آخر مفاوضات جادة بشأن قبرص في عام 2017 وسط خلافات حول ما إذا كان ينبغي أن يكون لتركيا دور في قبرص اتحادية مستقبلية تضم منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي وتربطهما حكومة مركزية قوية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)