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الأمم المتحدة: شريان الحياة الذي يبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار

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الأمم المتحدة ٢١ يوليو (رويترز) – – عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث “ينهار آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه يوم الاثنين إن الأمين العام “يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية”.

وأضاف “على إسرائيل التزام بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها”.

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