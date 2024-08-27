الأمم المتحدة: صاروخ أطلق الأحد الماضي قرب موقع لقوات حفظ السلام في لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لرويترز يوم الثلاثاء إن أحد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان خلال الاشتباك العنيف بين جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي يوم الأحد أُطلق من مكان قريب من موقع تديره قوات حفظ السلام الدولية.

وأوضحت القوة أنها رصدت “عددا كبيرا من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ في منطقة عملياتها” بداية من صباح الأحد.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل “رصدنا إطلاق صواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية”، في إشارة إلى بلدة في جنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المتحدثة أن انفجارا وقع في وقت لاحق من ذلك اليوم بالقرب من موقع ليونيفيل في ميس الجبل الحدودية دون حدوث أضرار أو إصابات.

وقالت “نؤكد للجميع باستمرار أن استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق بما يعرض قوات حفظ السلام للخطر هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701”.

والخط الأزرق هو خط ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث يوجد نزاع على بعض المناطق الحدودية.

وكلف قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اليونيفيل بأن تضمن عدم استخدام منطقة عملياتها “في أنشطة قتالية من أي نوع”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن الجيش رصد مواقع إطلاق صواريخ لحزب الله تبعد نحو 150 مترا من موقع للأمم المتحدة في الحنية.

ولم يصدر رد بعد من حزب الله على طلب من رويترز للتعليق.

وأطلقت جماعة حزب الله يوم الأحد صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اغتيال قائد عسكري كبير بالجماعة في ضربة إسرائيلية الشهر الماضي. كما استهدفت طائرات إسرائيلية نحو 40 موقع إطلاق في لبنان.

وكان هذا أحد أشرس عمليات تبادل إطلاق النار بين الطرفين خلال أكثر من عشرة أشهر من الأعمال القتالية التي اندلعت بالتوازي مع الحرب في غزة.