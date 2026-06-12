الأمم المتحدة: طالبان اعتقلت 30 امرأة لانتهاك قواعد الحجاب بأفغانستان

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كابول 12 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الوكالة المعنية بحقوق المرأة في الأمم المتحدة إن السلطات في مدينة هرات غرب أفغانستان اعتقلت ما لا يقل عن 30 امرأة بتهمة انتهاك قواعد الملابس التي فرضتها حكومة طالبان، لكنها أضافت أن بعضهن أفرج عنهن لاحقا.

وجاء بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الخميس عقب حملة إجراءات صارمة ضد احتجاجات مناهضة للاعتقالات التي وقعت يوم الثلاثاء في منطقة إنجيل بمدينة هرات.

وقالت الهيئة “أدت الاعتقالات إلى تزايد الخوف والقلق بين النساء والفتيات في أنحاء أفغانستان”، مضيفة أن الكثير من هؤلاء النساء أفرج عنهن بعد ذلك.

وأضافت “يقال إن قوات الأمن التابعة لطالبان أطلقت النار على المتظاهرين -من رجال ونساء وأطفال- واعتدت بالضرب على بعضهم… وقُتل ما لا يقل عن شخصين، بينهما صبي، وأصيب أكثر من 20”.

وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين من شرطة الأخلاق التابعة لطالبان، أو إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احتجزوا بعض النساء في الأيام التي سبقت الاحتجاجات بتهمة عدم امتثالهن لقواعد الحجاب.

ونفت السلطات المحلية التقارير التي تفيد باعتقال نساء.

ومنذ سيطرتها على السلطة في كابول عام 2021، فرضت حركة طالبان قيودا شاملة على النساء والفتيات في البلد المنكوب بالحرب، بما في ذلك قيود على الوصول إلى التعليم والتوظيف والرياضة، مما أثار انتقادات دولية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)