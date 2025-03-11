الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت خلال الحملة العسكرية في سوريا

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(رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحفية في جنيف إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنيا في منطقة الساحل السوري ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى “أعلى بكثير”.

وأضاف لصحفيين “العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو…”.