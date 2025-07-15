الأمم المتحدة: عمليات القتل والهجمات ضد الفلسطينيين تصاعدت في الضفة الغربية
جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف “كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية”.