الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر في السودان تُعدّ “كارثة” كان ممكنا تجنبها، معربا عن مخاوفه من تكرار أحداث مماثلة في كردفان.

وقال فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “لطالما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام”.

وأضاف “لقد وثقنا سابقا أنماطا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم… كان التهديد واضحا، لكن تم تجاهل تحذيراتنا”.

وأكدت تقارير عدة أن معارك قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر شهدت مجازر واغتصابات وعمليات خطف.

واعتبر تورك أن “مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونها،” مشددا على ضرورة “أن يبذل المجتمع الدولي جهدا أكبر”.

وأضاف “إذا بقينا مكتوفين نندب حظنا بينما ترتكب الجيوش والجماعات المسلحة جرائم دولية، فلا يمكن إلا أن نتوقع الأسوأ”.

ويُتهم كلا طرفي الحرب في السودان بارتكاب فظائع، فيما يواجه أكثر من 21 مليون شخص، أي نحو نصف عدد السكان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب الأمم المتحدة.

وأعرب تورك عن “قلق بالغ من احتمال تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات في إقليم كردفان، إذ اشتد القتال فيه منذ سقوط الفاشر”.

فبعدما سيطرت قوات الدعم السريع على هذه المدينة التي كانت الأخيرة في قبضة الجيش ضمن إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، ركزت عملياتها على إقليم كردفان المجاور، وهي منطقة استراتيجية تربط المناطق التي يسيطر عليها الجيش في شمال البلاد وشرقها ووسطها بدارفور.

وتمكن الجيش السوداني وحلفاؤه في الأسبوعين المنصرمين من فك الحصار عن مدينتَي كادقلي والدلنج، لكنّ تورك لاحظ أن “الجانبين يواصلان تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين”.

وقال تورك “خلال أسبوعين ونيف، حتى السادس من شباط/فبراير، بحسب توثيق قام به مكتبي، قتل نحو تسعين مدنيا وأصيب 142 في ضربات بالمسيرات شنتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.

