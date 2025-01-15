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الأمم المتحدة: لا يمكن تقديم المساعدات لغزة إلا بقدر ما تسمح به الظروف

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ملتزمة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، لكن “لا يمكننا توصيل المساعدات إلا بقدر ما تسمح به الظروف على الأرض”.

وأضافت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية إن “من الضروري إزالة العوائق المختلفة التي واجهتها الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي تشمل القيود المفروضة على دخول البضائع وانعدام السلامة والأمن، وانهيار القانون والنظام، ونقص الوقود”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية