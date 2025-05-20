الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

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من إيما فارج وميشيل نيكولز

الأمم المتحدة/جنيف (رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه لم توزع أي مساعدات حتى الآن في قطاع غزة، وذلك غداة سماح إسرائيل باستئناف دخول كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية بعد حصار استمر 11 أسبوعا على القطاع حيث يحذر خبراء من مجاعة وشيكة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أربع شاحنات محملة بأغذية الأطفال أُنزلت على الجانب الفلسطيني من الحدود يوم الاثنين، وأن بضع عشرات من شاحنات الطحين والأدوية والإمدادات الغذائية والمواد الأساسية دخلت غزة يوم الثلاثاء.

وأضاف دوجاريك للصحفيين “تطلب منا السلطات الإسرائيلية تفريغ الإمدادات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم وإعادة تحميلها بعد ذلك بمجرد أن تتأكد من وصول فريقنا من داخل قطاع غزة”.

وتابع “انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة.

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يوم الاثنين شحنات المساعدات التي وافقت عليها إسرائيل بأنها “قطرة في محيط”.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسيطرة على كامل قطاع غزة، الذي لحق به الدمار جراء الحملة العسكرية الجوية والبرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم الذي قادته حماس عبر الحدود على مناطق إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت إن من أهداف حصارها منع المسلحين الفلسطينيين من تحويل مسار إمدادات المساعدات والاستيلاء عليها. وتنفي حماس ذلك.

وتهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو أيار للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.

وقال مسؤول صحي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جنيف يوم الثلاثاء إن معدلات سوء التغذية في غزة ارتفعت منذ بدء الحصار الإسرائيلي، وربما تواصل الارتفاع بشكل كبير ومطرد إذا استمر نقص الغذاء.

وقال أكيهيرو سيتا مدير دائرة الصحة بالأونروا “لدي بيانات حتى نهاية أبريل تظهر ارتفاعا في سوء التغذية… وبالتالي، يكمن القلق في أنه إذا استمر نقص الغذاء الحالي، فسيتفاقم (سوء التغذية) بشكل مطرد، ثم يخرج عن سيطرتنا”.