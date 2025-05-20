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الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن‭‬‭ ‬

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف دوجاريك “انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا”.

وسمحت إسرائيل يوم الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.

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