الأمم المتحدة: مئات ربما أعدموا خلال سيطرة الدعم السريع على مدينة سودانية

من إيما فارج

جنيف (رويترز) – قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن المئات من المدنيين والمقاتلين العزل في السودان ربما يكونون قد قتلوا خلال سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر المحاصرة منذ فترة طويلة.

وسقطت المدينة، التي كانت آخر معقل كبير للجيش السوداني في إقليم دارفور بغرب السودان، في يد قوات الدعم السريع يوم الأحد، لينتهي حصار استمر 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية سيف ماجانجو في إفادة صحفية بجنيف يوم الجمعة “نقدر أن عدد القتلى من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق خروجها وفي الأيام التي تلت الاستيلاء عليها ربما يصل إلى المئات”.

وتحدث عن شهادات عن عمليات إعدام دون محاكمة وقتل جماعي.

ووصف أحد الشهود مقتل بضع مئات من الرجال على يد مقاتلين رددوا عبارات عنصرية ثم بدأوا في إطلاق النار.

ووصف قائد رفيع المستوى في قوات الدعم السريع روايات القتل بأنها “مبالغة إعلامية” من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين معه “للتغطية على هزيمتهم وخسارتهم للفاشر”.

وأضاف أن قيادة قوات الدعم السريع أمرت بإجراء تحقيقات في أي انتهاكات ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع، وتم اعتقال العديد منهم.

وذكر أيضا أن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا من المدينة وسط الاضطرابات، وأن بعض الشهادات حول الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر جاءت من ناجين اضطروا للسير على الأقدام لمدة ثلاثة أو أربعة أيام إلى بلدة طويلة.

وقال ماجانجو إن المكتب تلقى شهادات من عاملين في مجال الإغاثة تفيد بأن 25 امرأة على الأقل تعرضن للاغتصاب الجماعي عندما دخل مقاتلو قوات الدعم السريع إلى مأوى للنازحين بالقرب من الجامعة هناك.

وقال للصحفيين “يؤكد الشهود أن أفرادا من قوات الدعم السريع اختاروا نساء وفتيات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح، مما أجبر بقية النازحين، وهم حوالي مئة أسرة، على مغادرة المكان وسط إطلاق النار وترهيب للسكان الأكبر سنا”.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك إن الانتهاكات في الفاشر لا يمكن تبريرها. وأضافت في بيان أن “حياة الناس في السودان تعتمد الآن على اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الفظائع”.

(إعداد نهى زكريا وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)