الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في أبريل عند سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم بدارفور

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن أكثر من 1000 مدني قتلوا عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في منطقة دارفور في أبريل نيسان، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة “مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.

وكان مخيم زمزم في منطقة دارفور غرب السودان يضم نحو نصف مليون نازح بسبب الحرب الأهلية وشنت قوات الدعم السريع حملة السيطرة عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل نيسان.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)