الأمم المتحدة: مقتل 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ الثلاثاء

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لندن (رويترز) – قال ثمين الخيطان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا على الأقل منذ يوم الثلاثاء.

وأضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون “مكتبنا تأكد من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ الثلاثاء، تردد أن معظمهم لم يكونوا مسلحين”.

وتابع “قلقون أيضا بسبب التصريحات المتكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات… وانتهاك جديد للقانون الدولي. نقول مجددا إن نقل إسرائيل مواطنيها إلى أراض تحتلها يعد جريمة حرب”.