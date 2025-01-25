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الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم

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من تيمور أزهري وفراس مقدسي

دمشق (رويترز) – قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.

ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد، ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما خلفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.

وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا “تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع”.

وقال إن عدد السوريين الراغبين في العودة “اقترب من الصفر. لكنه الآن قرب 30 بالمئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها”.

وقال إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

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